Покупателям девочки Ирина говорила, что идет на сделку из-за острой необходимости денег. Она и ее сожитель серьезно больны, им срочно нужны деньги. На следствии мамаша уверяла полицейских, что за 700 тысяч тенге она согласилась не продавать свою дочь, а отдавать ее в бездетную семью на выходные. Сделка состоялась в середине апреля в кафе «Свеча» на центральном проспекте. К счастью, «покупателями» ребенка оказались взрывник спецподразделения «Арлан» и УБОПовец. Четвертый месяц девочка живет в центре временной адаптации несовершеннолетних. В тот вечер 5-летней девочке сказали, что взрослые дяди везут ее развлекаться в центр «Мега - Актобе», но повезли в группу к другим детям. Малышка рассказывает взрослым, что они жили на даче, мама часто пила водку, но она все равно за ней скучает.