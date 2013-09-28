22 ноября 2012 года в дежурную часть поступил звонок из поселка Аманколь. Неизвестный проник в дом Куандыка НУРМАХАНОВА, сломал ему ребро и вымогал деньги. Прокуратура Иргизского района выявила факт укрытия разбоя и возбудила уголовное дело. У Едила ЖОЛАМАНОВА другая версия произошедшего. Он убеждает суд, что была плохая телефонная связь, и он не услышал суть обращения. Понял только фразу «свет у Куандыка». - На следующий день я выехал в Аманколь, мы с полицейскими опросили Куандыка, но тот мне ничего про разбойное нападение не рассказал, - утверждает Едил ЖОЛАМАНОВ. Полицейский убежден, что никакого разбоя не было, просто кому-то понадобилось его рабочее место. После аттестации его назначили заместителем начальника Иргизского РОВД, в этой должности он успел проработать лишь месяц. Меня осудили за укрывательство преступления, по которому не возбуждено уголовное дело, не вынесен приговор и даже в заявлении НУРМУХАНОВА нет ни слова о разбое, - говорит майор ЖОЛАМАНОВ. - Я буду отстаивать свои права до конца!