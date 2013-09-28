Судья с помощью листьев коки предсказал президенту Боливии новый срок
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters Судья Конституционного суда Боливии Гуальберто Куси (Gualberto Cusi) предсказал президенту Эво Моралесу новый срок при помощи гадания на листьях коки. Об этом пишет латиноамериканское издание La Nacion. По словам Куси, кока показала, что Моралес победит на выборах, которые намечены на октябрь 2014 года. Однако затем народ Боливии предаст президента, и он не сможет доработать до конца своего третьего срока, предупредил судья. Куси является индейцем-аймара, для племени которых подобный вид гадания является традиционным. В 2012 году он признался, что прибегает к помощи коки, когда как судья должен принять сложные решения. Помимо сакрального использования, многие жители Боливии также традиционно жуют листья коки, добиваясь наркотического эффекта. Эво Моралес занимает пост президента Боливии с 2006 года. В 2009 году он был переизбран на второй срок после того, как вступили в силу изменения в конституции страны. Как и Куси, Моралес принадлежит к этносу аймара. Источник: lenta.ru