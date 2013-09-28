Совбез ООН принял резолюцию по Сирии
Фото: Brendan McDermid / Reuters Совет Безопасности ООН в ночь на 28 сентября принял резолюцию с требованием уничтожения сирийского химического оружия. Как сообщает Associated Press, документ был единогласно поддержан всеми 15 членами Совбеза ООН. Резолюция предусматривает жесткие последствия для сирийских властей в случае ее невыполнения, однако иностранное военное вмешательство при таком раскладе будет возможно только при условии принятия Совбезом ООН отдельной резолюции. Помимо этого, в документе также содержится призыв к правительству Башара Асада и группировкам оппозиции начать диалог с целью политического урегулирования конфликта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал принятие резолюции «первой обнадеживающей новостью по Сирии за долгое время». Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года с выступлений против правительства Башара Асада и вскоре перерос сначала в вооруженные столкновения повстанцев с войсками, а потом и в полноценную гражданскую войну. Ее жертвами, по данным ООН, стали более 100 тысяч человек. Международное сообщество долго не могло выработать единый подход к урегулированию вопроса: в то время как страны Запада и монархии Персидского Залива заявляли о своей поддержке повстанцев и возлагали ответственность за кровопролитие на режим Башара Асада, Россия и Китай настаивали на легитимности правящего режима и на решении конфликта дипломатическим путем. Из-за различия в позициях постоянных членов Совбеза ООН все резолюции по Сирии, внесенные на его рассмотрение, отклонялись. В августе 2013 года после применения химического оружия в пригороде Дамаска, в результате которого погибли полторы тысячи человек, власти США начали планирование военного удара по Сирии. Официальный Дамаск в этих условиях принял предложение России о передаче химического оружия под международный контроль с целью его последующего уничтожения. Источник: lenta.ru