В Узбекистане раскрыли тайну участницы конкурса «Мисс Мира»
Фото: личная страница в Facebok Участница конкурса «Мисс Мира» от Узбекистана Рахима Ганиева попала туда, минуя национальный отбор. Об этом порталу Mezon сообщила директор модельного агентства «Asian Style» Елена Елизарова, которая лично делегировала девушку на международный конкурс. По ее словам, предложение участвовать в проекте поступило агентству весной этого года. С Елизаровой связался некий Анимеш Баруа, который курировал на конкурсе красоты страны Центральной Азии. Он сообщил, что региональный отбор на «Мисс Мира» нужно провести не позднее 20 июля, чего агентство сделать не смогло. Тогда Баруа якобы предложил делегировать участницу из Узбекистана без национального финала, причем, как утверждает Елизарова, пообещал сделать это бесплатно (для проведения регионального конкурса агентству необходимо было купить лицензию стоимостью в четыре тысячи фунтов стерлингов/ 6,4 тысячи долларов). На вопрос о том, какие цели преследовал Баруа, собеседница издания ответила, что оргкомитет «Мисс Мира» сменился в прошлом году, и что «новым хозяевам конкурса, по всей видимости, хотелось пополнить его новыми странами, чтобы показать успешное продолжение работы» (представительница Узбекистана участвует в подобном проекте впервые). Елизарова сообщила также, что изначально выбирала представительницу республики из ста моделей, а на последнем этапе — из шести-семи. «У кого-то родители были против. Кто-то сам отказался от участия в конкурсе, понимая, насколько это серьезное и ответственное дело», — добавила она. Напомним, сама Ганиева в видеоприветствии на сайте конкурса утверждала, что победила в национальном отборе, который якобы состоялся 20 июля. Об этом же ранее сообщили несколько англоязычных сайтов со ссылкой на Анимеша Баруа. Узбекские СМИ активно освещали эту тему в середине сентября. Журналисты пытались выяснить в министерстве культуры и различных модельных агентствах, кто отправил 18-летнюю Ганиеву на международный конкурс, однако нигде о ней ничего не слышали. Сама девушка на разразившийся скандал никак не реагировала. «Мисс мира-2013» проходит в эти дни в Индонезии. Финал состоится 28 сентября на острове Бали. Источник: lenta.ru