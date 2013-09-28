фото с сайта kursiv.kz
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Князем Монако Альбером II, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
После торжественной церемонии главы государств провели переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Состоялся обмен государственными наградами. Альбер II вручил президенту Казахстана Орден Святого Карла. В свою очередь, Князь Монако был награжден Орденом Достык I степени.
По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Княжества Монако о сотрудничестве в сфере туризма.
Также Нурсултан Назарбаев и Альбер II обсудили процесс реализации договоренностей по развитию всего спектра партнерства, главные направления которого изложены в Совместной декларации глав двух государств.
Как отметил Назарбаев, Казахстан рассматривает Монако в качестве перспективного партнера в Южной Европе, и для расширения экономического и инвестиционного взаимодействия имеются все предпосылки.
Была подчеркнута активизация деловых связей между нашими странами после первого официального визита Князя Монако в Казахстан в ноябре прошлого года, который заложил основы двустороннего сотрудничества.
В то же время уровень торгово-экономических связей еще не соответствует потенциалу двух государств. Одним из инструментов его раскрытия является создание казахстанско-монакского Делового совета.
Казахстан заинтересован в привлечении компаний из Монако к инновационным проектам, особенно в тех сферах, где это государство обладает конкурентными преимуществами, включая энергоэффективное строительство, возобновляемую энергетику, индустрию туризма, сервисную инфраструктуру, фармацевтику и отрасль электроники.
В свою очередь, будучи членом Таможенного союза, Казахстан предоставляет широкие рыночные перспективы для монакского бизнеса.
Особым приоритетом для данного государства является охрана окружающей среды. Вопросы взаимодействия в данной области были обсуждены Президентом Казахстана и Князем Монако, включая программу партнерства «Зеленый мост», в сфере «зеленой экономики», а также участия в подготовке и проведении выставки EXPO-2017 в Астане.
Высокий интерес представляет сотрудничество двух стран в сфере туризма, учитывая разрабатываемые Казахстаном проекты и уникальный опыт Монако в данной области.
Кроме того, в ходе переговоров стороны рассмотрели возможности развития культурно-гуманитарного взаимодействия. Импульс ему придало открытие в Астане выставки «Эпоха Грейс Келли, Княгиня Монако». Одним из направлений его дальнейшего укрепления является сотрудничество между театром оперы и балета «Астана Опера» и «Оперой Монте-Карло».
Также жителям Монако представится возможность ознакомиться с казахской культурой и искусством в рамках Сезона культуры Казахстана во Франции в следующем году.
Во время встречи были рассмотрены и вопросы развития взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего, ООН. Была отмечена идентичность подходов двух государств к основным международным проблемам.
