фото с сайта astana.kz фото с сайта astana.kz В Казахстане появится интернет-премия Казнета для казахскоязычных сайтов, передает Today.kz По мнению вице-президента по развитию Национальной Интернет-Ассоциации Аршата Оразова, премия даст толчок к развитию казахскоязычного Интернета. "Основными целями Первой Национальной интернет-премии Казнета являются содействие становлению и развитию казахскоязычного интернет-пространства, внедрение новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений Казнета",- сказал Оразов. Объявлены следующие конкурсные номинации: «Государственные органы», «Образование и наука», «СМИ и новости», «Персональные страницы», «Культура», «Спорт», «Общественные организации», «Учреждения и компании», «Личности Казнета». "Победители конкурса будут определяться путем голосования на сайте, который откроется в октябре. Полная информация о конкурсе будет размещена на этом сайте",- уточнил Оразов. Финальная часть мероприятия будет проходить в рамках второго астанинского Интернет-форума, который планируют провести в начале декабря 2013 года.