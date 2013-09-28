фото с сайта www.spletnik.ru фото с сайта www.spletnik.ru Астанчанин открыл академию волшебников, где знакомит детей с алхимией, эзотериков, траволечением и экстрасенсорикой, пишет "Экспресс К". Необычную академию открыл некий Валерий, которого в этом учебном заведении называют не иначе как магистром. Мужчина по образованию педагог, но уже давно занимается изучением и практикой эзотерики. Он даже вступил в магический орден. Фактически это школа продленного дня, но учат в ней разным эзотерическим наукам. При этом работает школа практически тайно, свою деятельность Валерий афишировать не хочет. "Все, что я даю детям, не имеет к религии никакого отношения. Конечно, можно сказать, что древнеегипетские и римские мистерии как-то связаны с язычеством, но по большому счету в них нет никаких религиозных установок. Для детей они выглядят элементами сказки. Однако уже были случаи, когда родители принимали меня за сектанта", - говорит Валерий. По его словам, детям нравится ощущать причастность в миру волшебства, поэтому они становятся более прилежными в учебе. "Я не агитирую детей за вступление в орден, к которому принадлежу. Просто я стараюсь подготовить их к тому, что мир гораздо больше и интереснее, чем представляется в реальности. При этом я не испытываю иллюзии, что подобное откровение воспримут все мои ученики. Увы, это удел избранных", - заявляет мужчина. Источник: today.kz