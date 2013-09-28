фото с сайта visit.kharkov.ua фото с сайта visit.kharkov.ua В Казахстане автопарк такси для инвалидов-колясочников пополнится 10 новыми автомобилями, сообщает Today.kz. Новые автомобили будут переданы в дар обществам инвалидов пяти городов Казахстана. Такой подарок инвалидам сделал благотворительный фонд «Саби». На реализацию этого проекта было затрачено более 400 миллионов тенге. Бесплатные службы «Инватакси» по оказанию транспортных услуг людям с ограниченными возможностями действуют уже в 20 городах нашей страны. При этом фонд подарил обществам инвалидов уже 62 автомобиля для "Инватакси". Напомним, благодаря этой службе тысячи людей с особыми потребностями могут почувствовать свободу передвижения. Им теперь достаточно позвонить в службу и вызвать такси, которое доставит человека на инвалидной коляске по любому адресу. А если человек проживает выше первого этажа, его еще и спустят по ступеням на специальном мобильном лестничном подъемнике, которыми также оснащены автомобили «Инватакси».