Фото 24.kz Фото 24.kz Книги вышли на улицы Костаная. Таким образом, сеть городских библиотек решила привлечь внимание жителей города к чтению. За время проведения акции, костанайцам раздали порядка сотни печатных изданий. В одном из микрорайонов областного центра развернули сразу несколько стендов. На них - современная периодика, произведения классиков и книжки для самых маленьких. Записывались в библиотеку тут же, прямо на улице. А в рамках акции «Прочитай сам и передай другому», костанайцы могли выбрать любой понравившееся издание и забрать с собой. Галина Ениватова, жительница города Костанай: - Мы взяли сразу 4 книжки. Мы почитаем, поделимся. Марик в школе поделится, я с соседкой. Очень удобно. На сегодняшний день в Костанае насчитывается 12 библиотек и 40 тысяч читателей. С книгой дружит каждый пятый житель областного центра. По статистике, тех, кто приходит в читальные залы, интересуют словари, справочники и энциклопедии. Остальные нужную информацию предпочитают искать в Интернете. Куляш Нурушева, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Костанай: - В основном, читает старшее поколение. Мы хотим, чтобы наши дети не засиживались в Интернете, а посещали наши библиотеки, поэтому выходим и привлекаем наших читателей города. За полтора часа акции у библиотек появилось 20 новых читателей. А без заполнения формуляров, по домам «разошлась» сотня книг. Костанайцы пообещали обязательно их прочитать и передать другим. Авторы: Наталья Строкова, Ермек Мухамедьяров, Костанайская область. Источник: 24.kz