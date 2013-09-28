фото с сайта alau.kz фото с сайта alau.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках официального визита в княжество Монако провел встречу с руководителями ведущих инфраструктурных компаний, передает Today.kz. В ходе беседы с председателем правления Swissport International Пером Утнегардом и вице-президентом по финансам компании Flughafen Zurich AG Даниэлем Шмукки были обсуждены вопросы евразийской транспортной инфраструктуры, а также перспективы сотрудничества в сфере развития казахстанских аэропортов и приведения их к международным стандартам. Также стороны договорились подписать меморандумы о создании совместных предприятий по управлению сетью аэропортов. Swissport International является ведущей мировой компанией по предоставлению наземных услуг в 192 аэропортах 38 стран. Flughafen Zurich AG выступает владельцем и оператором аэропорта города Цюрих, а также участвует в управлении 10 другими аэропортами по всему миру.