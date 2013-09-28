фото с сайта ukrapk.com фото с сайта ukrapk.com В результате неблагоприятных погодных условий в нынешнем году площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур составляет около 120 тысяч гектаров, что составляет 1% от всей застрахованной площади. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе АО «Холдинг «КазАгро». Данные цифры могут быть увеличены в связи с тем, что работа по обследованию посевов в некоторых регионах еще не завершена. В прошлом году площадь пострадавших посевов составляла около 800 тысяч гектаров. В 2013 году в стране застраховано более 12,4 миллиона гектаров, что составляет 74% от засеянной площади, подлежащей страхованию (без учета озимых культур). В распространенном сообщении уточняется, что от воздействия неблагоприятных природных явлений больше всего пострадали Актюбинская область - более 1/3 части от общей площади гибели посевов по республике, Костанайская область – около 1/5 части, Западно-Казахстанская область – около 1/6 части, Акмолинская область - 1/7 часть. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях причиной гибели части посевов стала засуха. В Акмолинской области урожай в большей степени пострадал от града и излишнего увлажнения почвы. Тем не менее, анализируя данные прошлых лет, можно сделать выводы, что 2013 год оказался благоприятным для отечественной отрасли растениеводства, особенно на фоне засушливого 2012 года, когда погибло 10% от всей застрахованной площади. Для сравнения: в 2010 году пострадало от воздействия неблагоприятных природных явлений более 9% от всей застрахованной площади, а в 2008 году данный показатель составлял около 5%. Наиболее благоприятным же для растениеводства оказался 2011 год, когда площадь гибели посевов составляла всего 1%.