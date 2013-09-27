Иллюстративное фото с сайта http://www.hcsbk.kz/ Иллюстративное фото с сайта http://www.hcsbk.kz/ В нынешнем году выделенные в рамках программы «Доступное жилье - 2020» средства освоены в полном объеме. Об этом сегодня сообщил руководитель отдела строительства Атырауской области Айдарбек ЗЕЙНОЛЛАЕВ, пишет «КазАкпарат». Сегодня в центре КазМедиа прошла выставка, посвященная социально-экономическим, культурным достижениям Атырауской области. По словам руководителя отдела строительства Айдарбека Зейноллаева, по доступному жилью в регионе в кредитном направлении ведется строительство 16 жилых домов. Три из них будут сданы в этом году. Строительство остальных продолжится в будущем году. Кроме того, по арендному жилью охвачено строительство 30 жилых домов, 11 из них предусмотрено ввести в эксплуатацию уже в этом году. - В настоящее время в 23 объектах ведется инженерно-инфраструктурное строительство, - сказал руководитель отдела. - В нынешнем году в рамках программы по кредитным жилым домам выделено 2,6 млрд тенге, арендному жилью, в том числе молодым семьям 1,4 млрд тенге, на дома стоящим в очереди 700 млрд тенге, также на инженерную инфраструктуру 2,5 млрд тенге. Планируем освоить данные средства в текущем году в полном объеме.