В 2010-2012 годах в рамках региональной карты индустриализации реализовано 20 проектов на сумму 57,2 млрд. тенге. Создано 1829 новых рабочих мест. За 8 месяцев 2013 года введенными объектами произведено продукции на сумму 6,9 млрд. тенге или доля в общем объеме обрабатывающей промышленности (197,7 млрд. тенге) составила 3,5 %. В том числе: в 2010 году 7 проектов на общую сумму 31,5 млрд. тенге, создано 636 новых рабочих мест. В 2011 году реализовано 9 проектов на общую сумму 10,6 млрд. тенге, создано 898 новых рабочих мест. В 2012 году реализовано 4 проекта на общую сумму 15,1 млрд. тенге, создано 295 новых рабочих мест.