«За последние три года количество малого и среднего бизнеса возросло на 53%, количество людей работающих на 10%. При этом отмечу, что наряду с городскими жителями активно участвует в программе по развитию МСБ и сельские жители», - говорит он. Вместе с тем, по его словам, ведется постоянная работа по привлечению инвестиций в несырьевой сектор. «В ноябре этого года в области планируется проведение первого международного инвестиционного форума «Атырау Инвест-2013» с участием зарубежных и отечественных инвесторов», - сообщил журналистам Измухамбетов.