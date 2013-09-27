Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Иллюстративное фото с сайта court.gov.ua Жительница Уральска обратилась в городской суд №2 с иском об установлении отцовства и взыскании алиментов. Об этом сообщает пресс-служба областного суда. В суде она утверждала, что встречалась с ответчиком больше года, начиная с февраля 2007 года. В июне 2008 года она родила дочь. В свидетельстве о рождении в графе «отчество» ею указано имя ответчика. На протяжении всей беременности и после рождения ребенка ответчик помогал ей материально. Но потом мужчина отказался от своего отцовства, заявив, что ребенок не его, а посему помогать он ей в воспитании и содержании не будет. Женщина подала суд на него и просила установить отцовство в судебном порядке и взыскать с ответчика алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ части всех видов заработка до его совершеннолетия. Игнорировать судебное заседание мужчина не стал, более того, он признал иск и даже рассказал суду все как было: что с истицей какое-то время состоял в близких отношениях, и что ребенок является его дочерью. Суд удовлетворил иск. И теперь ответчику в судебном порядке придется платить алименты на содержание ребенка.