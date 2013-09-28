Иллюстративное фото с сайта vseprodetei.ru

Большой живот 15-летней девочки заметил полицейский во время акции «всеобуч». Он обходил дома в поселке Хромтауского района и спросил у отчима девятиклассницы, почему ребенка не отправили в сентябре в Табанталскую школу-интернат. Отчим объяснил, что у семьи нет денег на дорогу.

Следователь переговорил с девочкой и выяснил, что она беременна и отец малыша – 32-летний сельчанин. На него возбудили уголовное дело «За половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет». Теперь девочка учится в школе рядом с домом и вынашивает малыша. Кроме нее в неблагополучной семье еще двое детей. У родителей нет постоянного места работы.