Иллюстративное фото с сайта vz.ua Иллюстративное фото с сайта vz.ua Двух 16-летних учениц сельскохозяйственного колледжа обвиняют в вымогательстве девяти тысяч тенге у 8-классницы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» В колледже утверждают, что родители обеих девочек забрали документы. С сентября они уже не ходят на учебу. Одна училась на технолога, другая на экономиста. Это уже не первый случай вымогательства учеников этого колледжа. Летом прошлого года 18-летняя девушка выбросилась из окна, потому что сокурсницы требовали у нее 5 тысяч тенге. Суд дал им условные сроки. По сведениям куратора группы, вымогательницы помирились с жертвой и продолжают учиться на одном курсе.