Аким ЗКО купил гематоген в новой шынгырлауской аптеке

Открытие сельской аптеки, посещение строительства музыкальной школы, ателье по пошиву корпе в национальных традициях и других социальных объектов состоялись в рамках Дня Шынгырлауского района, который отмечается сегодня, 28 сентября. Жители Шынгырлауского района ждали акима ЗКО на вертолете. Нурлан НОГАЕВ ответил, что в курсе местных шуток относительно вертолетов и плохих дорог. - Все познается в сравнении, - сказал аким ЗКО. - Букейординцы, например, хотят, чтобы у них были дороги хотя бы как у вас, вы же хотите, чтобы дороги у вас были еще лучше. Это все понятно. Я приехал на машине и не сделал для себя больших открытий. Я знаю проблемы с дорогами, знаю местные проблемы, но бюджетные возможности на сегодня таковы, что все одним махом не решить. В этом году здесь построили дома по соцпрограмме для медиков и бюджетников, условия хорошие, видел. Постепенно все будет, - сказал аким, обращаясь к жителям. В День района сегодня здесь организовали сельскохозяйственную ярмарку, скачки и другие спортивные состязания. Самым зрелищным было соревнование по поднятию барашка на себе. Победителю в качестве приза достался этот же "спортивный инвентарь". Нурлану НОГАЕВУ показали местную больницу, новые дома, которые получили медики, их построили по программе "Доступное жилье", новую аптеку и ателье по пошиву корпе. В аптеке аким решил сделать первую покупку. Он купил 20 штук гематогена и со словами "Улучшает кровообращение" раздал присутствующим. Чингирлауский район расположен в 210 километрах от Уральска. В районе проживает более 14 000 человек, 8 из них в районном центре. Основное направление экономики - животноводство и растениеводство. В районе зарегистрировано 120 крестьянских хозяйств, реально из них работают 80. По данным сельхозуправления, в районе насчитывают более 20 000 КРС и около 40 000 овец и коз. В этом году в районе выдался хороший сенокос - ожидание крестьян оправдались на 111 процентов. Еще один нюанс сложился с ономастикой в регионе: в данный момент район официально называется - Чингирлауский, а райцентр - поселок Шынгырлау, что вводит людей в заблуждение. Дело в том, что по названию поселка постановление вынесла областная ономастическая комиссия, а название района может менять только республиканская комиссия - ее решения и ждут.