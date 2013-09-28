Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org По итогам ОПМ «Нелегал-2013» в Актюбинской области 768 иностранцев привлечены к административной ответственности, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД Актюбинской области. С 24 по 27 сентября в Актюбинской области прошло ОПМ «Нелегал-2013», направленное на борьбу с незаконной миграцией и  торговлей  людьми на территории Актюбинской области. По данным пресс-службы ведомства, в период проведения данного мероприятия за нарушение правил пребывания в страну привлечено к административной ответственности 768 иностранцев, 94 из которых из дальнего и 674 из ближнего зарубежья. Решением суда за пределы Республики выдворены 47 иностранцев и 18 граждан СНГ помещены приемник распределитель УВД города Актобе. В отношении 174 иностранцев сокращены сроки пребывания на территории нашей Республики. Так же в период проведения ОПМ полицейскими были задержаны трое преступников, находящихся в розыске за совершение различных преступлений. В ходе проведения ОПМ  сотрудники миграционной полиции области выявили факт подделки официального документа. 24 сентября сотрудниками  миграционной полиции был задержали 26-летний гражданина Узбекистана, у которого обнаружили поддельную миграционную карточку к национальному паспорту, представляющую право на пребывание на территории РК. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Айдар БАЙЖАНОВ