Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru В Актобе начато уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области. БЕКЕТОВ А.Ж.,  МУРАТБАЕВ Т.Ж.,  ЖЫРГАУ А. и КАВДОЛДА А. занимались вопросами  получения гражданства Республики Казахстан и единовременного пособия, выделяемого в виде социальной помощи семьям из Монголии. Они действовали по доверенности от имени членов 26 семей. Из источников в правоохранительных органах стало известно, что за период с 1 января 2007 года по 1 января 2012 года государственную границу Республики Казахстан эти семьи не пересекали. Результаты  проверки были направлены в Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Актюбинской области. Однако старшим инспектором УРЭФП ДБЭКП по Актюбинской области КАКИМОВЫМ было отказано в возбуждении уголовного дела. В данный момент уголовное дело направлено в ДВД Актюбинской области для предварительного расследования. Отметим, за 8 месяцев 2013 года органами прокуратуры Актюбинской области по фактам нарушения иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан возбуждено более 156 дел об административных правонарушениях, привлечены к административной ответственности 113 граждан КНР, 36 граждан Республики Узбекистан и др.