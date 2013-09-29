фото с сайта lookmart.ru фото с сайта lookmart.ru Ежегодно 29 сентября все жители земли отмечают Всемирный день сердца, сообщается на сайте calend.ru. Праздник был создан по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО в 2000 году. До 2011 года определенная дата за праздником закреплена не была, он отмечался в последнее воскресенье сентября. День сердца был создан для распространения информации об опасности сердечно-сосудистых болезней и их профилактике. По словам врачей, даже 15 минут ходьбы быстрым шагом в день способны добавить 3 года к средней продолжительности жизни и уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Источник: today.kz