  Фото с сайта www.kommersant.ru Прокуратура Рима завела следственное дело в отношении трех казахстанских дипломатов, вероятно причастных к делу об экстрадиции из Италии жены экс-главы совета директоров БТА Банка. Под следствием оказались Андриан Елемесов, Нурлан Хасен и Ержан Есиркепов, передает РИА Новости. По данным издания, под следствием оказались посол Казахстана в Италии Андриан Елемесов, советник по политическим вопросам посольства Нурлан Хасен и атташе по консульским вопросам Ержан Есиркепов. Трое дипломатов могут быть вызваны на допрос в прокуратуру в ближайшее время. Ранее родственники Аблязова потребовали снять дипломатический иммунитет с трех казахских дипломатов, которые, по их мнению, допустили незаконную депортацию из Италии жены известного бизнесмена Алмы Шалабаевой и фактически «организовали похищение» ее шестилетней дочери Алуы. Отсутствие дипиммунитета позволит адвокатам впоследствии подать в суд на дипломатов. Адвокаты семьи намерены также потребовать раскрытия имен итальянских чиновников, которые помогали организовать экстрадицию. Алма Шалабаева и ее шестилетняя дочь были депортированы из Италии 31 мая. Этому предшествовала спецоперация итальянской полиции по аресту Мухтара Аблязова, который был объявлен в международный розыск. Аблязова не обнаружили по месту проживания, так как он успел бежать во Францию. Вместо банкира полиция задержала его жену и дочь. В связи с «делом Шалабаевой» в начале лета на Апеннинах вспыхнул громкий скандал, благодаря которому ряд парламентариев решили поднять вопрос о доверии вице-премьеру, главе МВД Италии Анжелино Алфано. Глава МИД Италии Эмма Бонино заявила тогда, что присутствие в стране казахстанского посла Андриана Елемесова «более не является полезным». Посол, однако, продолжает исполнять свои обязанности. В настоящее время выдачи Аблязова, который обвиняется в причастности к хищению у БТА Банка свыше 6 миллиардов долларов, добиваются Россия, Украина и Казахстан. Сам банкир был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. Суд города Экс-ан-Прованс пока решает вопрос о его экстрадиции. Источник: zakon.kz      