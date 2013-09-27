фото с сайта forbes.kz фото с сайта forbes.kz В компании сообщили, что в последнее время участились случаи неподобающего поведения их клиентов, сообщает Today.kz со ссылкой пресс-службу компании. Как сообщили в авивкомпании, один из их клиентов, придя в офис компании, чтобы купить билет, начал ругаться, нецензурно выражался в адрес сотрудницы компании, после чего нанес ей несколько ударов по лицу. Девушка вызвала полицию, которая приехала сразу после его ухода, и написала заявление, подтвердив обвинение видеозаписью нападения. Однако несмотря на предоставленые улики, доказывающие случай хилаганства, полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Стражи порядка сослались на отсутствие состава преступления. Девушка была вынуждена обратиться в прокуратуру Бостандыкского района с просьбой вмешаться в эту ситуацию и принять меры в отношении обидчика, а также правоохранительных органов, проявивших халатное отношение к своим обязанностям. Как сообщили в компании, девушка намерена подать на обидчика в суд с требованием о возмещении морального вреда. В компании заявили, что намерены оказывать всемерную поддержку и помощь в защите чести и достоинства их сотрудницы. А пока «Эйр Астана» приняла решение о недопущении мужчины к полетам рейсами компании до особого разрешения. Как уточнили в компании, 35-летний дебошир занимает высокий пост в одном из банков страны. Как сообщили в компании, это не единичный случай некорректного поведения пассажиров и клиентов авиакомпании. Так, на днях в алматинском аэропорту один из пассажиров скрутил руки девушке, агенту наземной службы авиакомпании, а в начале сентября группа пассажиров и вовсе воспрепятствовала проходу экипажа к самолету в аэропорту Пекина.