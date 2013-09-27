Альпинист нашел клад на Монблане
Фото: Jean Pierre Clatot / AFP Во Франции альпинист из Савойи обнаружил на горе Монблан клад, содержащий драгоценные камни стоимостью несколько сотен тысяч евро. Об этом сообщает французское отделение The Local в четверг, 26 сентября. Пролежавшие на леднике около 50 лет драгоценности, как предполагается, связаны с одним из двух таинственных крушений самолетов Air India в 1950-м и 1966 годах. Альпинист, пожелавший остаться анонимным, нашел ящик сокровищ при восхождении на ледник Боссон недалеко от Шамони. Мужчина был ошеломлен, когда, открыв его, обнаружил несколько мешочков с надписью «Сделано в Индии», заполненных изумрудами, рубинами и сапфирами. Он передал клад полиции. По предварительным оценкам, драгоценные камни в совокупности стоят 246 тысяч евро. «Он честный человек, который быстро понял, что драгоценности принадлежат кому-то другому, — рассказал начальник жандармерии Альбертвилля местным СМИ. — Он мог бы оставить их себе, но предпочел отнести их в полицию». Полиция предположила, что найденный альпинистом ящик принадлежал пассажиру одного из двух рейсов компании Air India, авиакатастрофы с участием которых произошли на горе Монблан в 1950-м и 1966 годах, и связалась с индийскими властями, чтобы попытаться установить личность бывшего хозяина драгоценных камней. Согласно французскому законодательству, ювелирные изделия могут быть переданы нашедшему их альпинисту, если настоящий хозяин или же его наследники не найдутся. До сих пор после тех двух авиакатастроф альпинисты на Монблане часто находят обломки самолетов, части багажа и человеческие останки. В августе 2012 года года работниками горноспасательной службы был найден мешок со штампами «Дипломатическая почта» и «Министерство иностранных дел», который был передан в посольство Индии в Париже. Однако нынешняя находка анонимного альпиниста может считаться самой ценной за долгие годы. Причины авиакатастроф Air India, случившихся на Монблане 3 ноября 1950 года и 24 января 1966 года, до конца так и не были установлены. В первом случае диспетчеры Гренобля и Женевы получили сообщение от пилота:«Мы над Вуароном, на высоте 4700 метров. Заходим на посадку», однако самолет так и не приземлился. Через три дня его обломки были замечены швейцарским самолетом на Монблане. В 1966 году там же разбился самолет Бомбей — Нью-Йорк со 117 пассажирами на борту, в том числе 46 моряками и ученым Хоми Баба, «отцом» индийской ядерной программы. В 8:00 утра 24 января, самолет исчез с радаров после запроса на изменение высоты и связь с экипажем была потеряна. Источник: lenta.ru