Фото: dumskaya.net Фото: dumskaya.net Власти Одессы 26 сентября втайне от общественности открыли художественную инсталляцию «Тень Пушкина», которая выполнена на тротуарной плитке на углу улиц Ришельевская и Дерибасовская. Об этом сообщает «Новый регион». Как уточняет «Думская», торжественная церемония состоялась на пять часов раньше назначенного времени — в 10 утра, а не три часа дня, как планировалось. Заместитель мэра Одессы Мария Еременко сообщила, что руководство города пошло на такие меры из-за «возмущения группы общественников». Против «Тени Пушкина» ранее выступили активисты организации «Молодежное единство» и леворадикальной Прогрессивной социалистической партии Украины. Они настаивали на том, что подобный памятный знак (нанесенный на тротуар) оскорбителен для поэта, и обещали сорвать его открытие. Уже после того, как «Тень Пушкина» была размещена на тротуаре, возле нее собралась группа активистов. Они провели митинг, в ходе которого пригрозили «сломать» памятный знак, после этого они удалились. Накануне недовольные инсталляцией общественники изобразили на тротуаре фигуру мэра Одессы Алексея Костусева с кувалдой и пообещали, что подобные изображения в дальнейшем могут появиться по всему городу. Автором двухметровой «Тени Пушкина» является скульптор Александр Князик. Он установил в свое время памятник Владимиру Высоцкому возле Одесской киностудии, который, по информации СМИ, также вызвал неоднозначную реакцию общественности. «Тень» российского классика появилась в городе по инициативе организаторов ежегодного литературного фестиваля «Пушкинская осень в Одессе». В Одессе помимо «Тени» уже есть два памятника Пушкину (на одноименной улице и Приморском бульваре). Источник: lenta.ru