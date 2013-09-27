Престарелому охраннику из Освенцима предъявили обвинения
Фото: Czarek Sokolowski / AP Прокуратура Штутгарта предъявила официальные обвинения 93-летнему Гансу Липшицу — бывшему охраннику нацистского концлагеря Освенцим, сообщает немецкое информагентство dpa со ссылкой на заявление ведомства. Липшица обвиняют в пособничестве в убийствах. Рассматривать это дело будет земельный суд в городе Эльванген (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Согласно данным прокуратуры, Липшиц входил в состав СС и работал охранником в концлагере с 1941 по 1943 год. Своей деятельностью он «способствовал работе организации и, как следствие, акциям уничтожения» заключенных. За время его службы в Освенцим прибыли 12 поездов с тысячами заключенных из Берлина и Терезиенштадта, а также Нидерландов, Бельгии и Франции. Зачастую неспособных к работе убивали в газовых камерах сразу после их прибытия. Липшиц находится под стражей с мая 2013 года. Ганс Липшиц является по происхождению литовцем. С 1982 года он жил в Германии в районе Восточный Альб (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Он переехал туда из США, где был начат процесс о лишении его американского гражданства, поскольку вскрылась информация о его нацистском прошлом. Липшиц не указал, что служил в Освенциме, когда переезжал в Чикаго в 1956 году из Германии. Процесс над Гансом Липшицем стал возможен после того, как немецкий суд приговорил к тюремному заключению бывшего охранника концлагеря Собибор Джона (Ивана) Демьянюка. В ходе этого процесса была изменена юридическая практика в отношении бывших нацистских преступников. Предшествующая практика установилась после решения верховного суда ФРГ от 1969 года, который решил, что для признания вины, связанной с нацистскими преступлениями, необходимо доказать личное участие них подсудимого. Часто найти соответствующие доказательства было невозможно. Однако в ходе разбирательства по делу Демьянюка следователи постановили, что пособничеством нацистам может считаться любая деятельность в концлагере, которая способствовала его функционированию. Источник: lenta.ru