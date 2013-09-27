Ходорковский получил премию в 100 тысяч долларов
Фото: Стас Владимиров / Коммерсантъ Бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский стал лауреатом премии Леха Валенсы, денежная часть которой составляет 100 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Ходорковского и Платона Лебедева. Премия будет вручена лично Лехом Валенсой сыну Ходорковского Павлу в Гданьске 29 сентября. Премия Леха Валенсы вручается с 2008 года за «улучшение взаимопонимания, расширение сотрудничества и укрепление солидарности между народами во имя свободы и демократических ценностей». Предыдущим лауреатом премии Леха Валенсы стал белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий, с 2011 года находящийся в заключении. Михаил Ходорковский находится под стражей с октября 2003 года. Он был обвинен в хищениях и неуплате налогов. Акции «ЮКОСа» вскоре после ареста Ходорковского были арестованы Генпрокуратурой РФ. Вместе с Ходорковским перед судом предстал его бизнес-партнер Платон Лебедев. Оба предпринимателя были признаны виновными в ряде экономических преступлений и получили по 8 лет тюрьмы. По данным Forbes за 2004 год, состояние Ходорковского насчитывало 15,2 миллиарда долларов. В конце 2006 года в отношении Ходорковского и Лебедева было заведено второе дело — о хищении нефти. По совокупности приговоров бизнесмены получили по 14 лет тюрьмы, позже срок заключения был незначительно снижен. В случае если они не попадут под амнистию, Лебедев должен быть освобожден 2 мая 2014 года, а Ходорковский — 25 августа 2014 года. Дела Ходорковского и Лебедева вызвали большое количество нареканий со стороны правозащитников и обвинений в политической мотивированности следствия. Экономические эксперты, готовившие экспертизу по второму делу, пришли к выводу, что состава преступления в действиях Ходорковского и Лебедева нет, однако суд не прислушался к ним. Источник: lenta.ru