Капитан «Арктик Санрайз» арестован
Фото: Paul Hilton / Greenpeace Ленинский районный суд Мурманска на два месяца арестовал капитана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» Питера Уиллкокса (Peter Willcox), имеющего американское гражданство. Об этом сообщается в онлайн-трансляции на сайте Greenpeace. Причиной ареста называется то, что Уиллкокс может скрыться от следствия. Капитан судна стал восьмым арестованным по делу о попытке захвата нефтеплатформы «Приразломная». Еще одному активисту — гражданину Швеции и США Дмитрию Литвинову — продлили срок содержания под стражей на 72 часа. Дела остальных рассматриваются. Всего на борту ледокола находились 30 человек. В числе арестованных оказался российский фотожурналист Денис Синяков, ранее работавший на Reuters, Agence France-Presse и «Коммерсантъ». На борту «Арктик Санрайз» Синяков находился, работая по контракту с Greenpeace. Кроме того, он является внештатным сотрудником «Ленты.ру». Всем членам экипажа «Арктик Санрайз» предъявлены обвинения по статье 227 УК РФ (пиратство). 25 сентября президент России Владимир Путин признал, что экологи «конечно, не являются пиратами, но формально они пытались захватить платформу». Инцидент у принадлежащей «Газпрому» нефтеплатформы произошел 18 сентября 2013 года. Несколько активистов Greenpeace на резиновых лодках попытались высадиться на платформу, однако их акция была пресечена охранниками и российскими пограничниками. В направлении «Арктик Санрайз» был открыт предупредительный огонь из стрелкового и палубного оружия. На следующий день спецназ высадился на судне Greenpeace, захватил его вместе с командой, и силой направил ледокол в Мурманск. Источник: lenta.ru