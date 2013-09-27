Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В связи с плановой остановкой ряда российских нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане могут подняться цены на топливо. Казахстан все еще остается зависимым от высокооктанового бензина из России, снижение объема поставок топлива может повлиять на цены в Казахстане, об этом сегодня журналистам заявил министр нефти и газа Узакбай Карабалин. По прогнозам чиновника, повышение цен на бензин не превысит 5-7 процентов. Источник: auto.lafa.kz