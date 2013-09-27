1В Белоруссии построен самый большой в мире самосвал – машина под названием БелАЗ-75710 способна перевозить до… 450 тонн! По данным агентства БЕЛТА, представители БелАЗа уже готовят документы для фиксации рекорда в Книге Гиннесса. В Белоруссии построили самый большой в мире автомобиль - Фото 1В Белоруссии построили самый большой в мире автомобиль - Фото 2 Надо отметить, что до этого момента самым большим БелАЗом была машина, которая могла поднять за один раз 360 тонн. Однако и она сейчас смотрится игрушкой на фоне нового гиганта. Общая масса новой машины составляет 810 тонн. Она имеет 8 колес и сразу два дизельных двигателя (их мощность пока не сообщается). Однако уже сейчас известно, что максимальная скорость этого суперавтомобиля – 64 км/ч. Источник: auto.mail.ru