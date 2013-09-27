Старший инспектор ГАИ Тепликского райотдела Винницкой области никогда не брал взяток и дорожит своим имиджем. Страж дорожного порядка, 26-летний Богдан Мирончук, отказался от взятки в размере 1 000 грн, сообщает «Місто». После того, как инспектор остановил автомобиль ВАЗ-2101 за нарушение правил обгона, водитель был заподозрен в управлении транспортным средством в нетрезвом виде. «Продув» нарушителя, который отрицал факт употребления алкоголя, инспекторы зафиксировали более 0,5 промилле на приборе. Водитель пытался решить вопрос путем дачи взятки, но был задержан. Нарушителю «светит» лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с возможной конфискацией имущества. Отметим, что водитель до этого никогда не привлекался к административной ответственности. Минимальная сумма штрафа за управление автомобилем в нетрезвом виде – 2 550 грн. Сам инспектор служит в ГАИ с 2008 года и уверяет, что никогда не брал взятки. За это время он составил 150 админпротоколов, 70 из которых – за езду подшофе. Также гаишник просит всех своих родственников и знакомых никогда не нарушать ПДД и ездить только трезвыми, чтобы его не подставлять. Напомним, Госавтоинспекцию Украины ждет реорганизация и расширение штата сотрудников. Согласно постановлению Кабинета министров Украины №627 от 12.06.2013 года, районные и городские отделы ГАИ будут выведены из местного подчинения и передаются в прямое подчинение областных управлений ГАИ. На данном этапе планируется доукомплектовать штатные единицы, поскольку из-за прошлого сокращения в некоторых отделах осталось по три сотрудника. Такого количества инспекторов не хватает для эффективной работы, обеспечения безопасности дорожного движения и контроля ситуации на дорогах.