shakirovaСегодня,  распоряжением акима города Атырау Серика АЙДАРБЕКОВА на должность заместителя акима по социальным вопросам назначена Гульмира ШАКИРОВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ранее она занимала должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области. Напомним, около месяца назад экс-замакима  Айжан  КАРАБАЕВА покинула свой пост и перешла руководить Атырауским гуманитарным колледжем имени К. Дутбаевой.  