Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru В Актобе прибыли посол Республики Австрия в Казахстане Вольфганг БАНЯЙ и торговый атташе посольства Михаэль МЮЛЛЕР. Сегодня прошла встреча первого заместителя акима Актюбинской области Нурмухамбета  АБДИБЕКОВА с дипломатами, сообщает корреспондент портала «МойГОРОД».   Стороны обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества, укрепление имеющихся и расширение деловых взаимовыгодных связей в инвестиционной сфере между Актюбинской областью и Республикой Австрия. В частности, вниманию гостей был рекомендован перечень проектов для вложения инвестиций – это проект строительства горно-обогатительного комбината на базе Велиховского месторождения железных руд, строительство цементного, никелевого заводов и завода санитарно-фаянсовых изделий, строительство теплоэлектростанции на базе Мамытского месторождения бурого угля и другие. Добавим, что внешнеторговый оборот Актюбинской области с Республикой Австрия за 7 месяцев 2013 года составил 236,8 млн долларов США, в том числе экспорт - 226,5 млн долларов, импорт - 10,3 млн долларов.