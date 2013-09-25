По словам замдиректора ТОО «Орал Таза Сервис» Бекета КУСПАНОВА, 3 октября предприятие снова станет государственным. - Но с того момента сразу вступит и закон о конкурентной среде, поэтому скорее всего 50% предприятия будет снова выставлено на торги, - рассказал замдиректора. - Но вот купит ли его кто-нибудь? У нас в городе есть другие частные предприятия, которые занимаются вывозом мусора. Но они заключают договоры с крупными предприятиями или с частниками, которые платят регулярно. Но ни один из них не работает просто на горожан, они не вывозят мусор с жилых массивов. А мы обслуживаем весь город. И не надо говорить, что наши машины не заезжали или не вывозили мусор месяц. Такого никогда не было. У водителей есть свой график, согласно которому они объезжают свой район. Бывает, что машина ломается. Но тогда другая машина берет его район. Вы посмотрите, сколько мусора собирается за два дня, а если мы не будем вывозить мусор месяц, как говорят некоторые, тогда горы будут размером с дом. По его словам, из 270 тысяч уральцев лишь 150 тысяч заключили договора, а платят из них и вовсе меньше 100 тысяч горожан. Между тем задолженность населения перед этим предприятием немалая - 40 миллионов тенге. И это при том, что ежемесячно на одного человека за вывоз ТБО взимается всего 115 тенге. Кроме долгов населения, коммунальщики жалуются на отношения самих граждан, которые бросают мусор не в контейнеры, а возе них. Государственное предприятие ГКП «Спецавтобаза», которое занималось вывозом мусора, осенью 2011 года перешло в частные руки. На базе предприятия было создано совместное ТОО с участием инвестора из Германии Григория ВАЙЗЕРА, которому было передано 70 процентов "Спецавтобазы". Новый руководитель сразу закупил 400 евроконтейнеров и несколько машин. Но вот дальше этого немецкому предпринимателю пойти не удалось. Не справился он с нашим мусором.