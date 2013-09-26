Отметим, что таможенники стали первыми из государственных служащих, кто посетил это заведение. Сотрудникам показали помещения, столовую, ознакомили с бытом осужденных. - Мы хотели показать, к каким последствиям приводит совершение правонарушений, особенно коррупционных, - рассказал. По словам организаторов экскурсии, коррупция в системе органов государственной власти является одной из актуальнейших проблем. Подразделение внутренней безопасности постоянно ведет борьбу с коррупцией в собственных рядах. В частности, во всех административных зданиях и помещениях таможенных постов установлены ящики для жалоб и предложений представителей бизнеса, участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц.