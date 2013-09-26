фото с сайта binmusic.ru фото с сайта binmusic.ru Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса одобрили законопроект о ратификации казахстанско-люксембургской межправительственной Конвенции об избежании двойного налогообложения, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Документ предусматривает устранение двойного налогообложения доходов и капитала физических и юридических лиц, являющихся резидентами одного или обоих договаривающихся государств. В Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам. Целью документа является регламентирование процесса осуществления обмена информацией между компетентными органами Казахстана и Люксембурга для предотвращения налоговых уклонений.