фото с сайта news.headline.kz Мажилис одобрил во втором чтении законодательные поправки по трудовой миграции, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата мажилиса. Основной целью законопроекта является легализация трудящихся мигрантов. Документом упрощается выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы физическими лицами. Кроме того, устраняются пробелы в части уплаты иммигрантами индивидуального подоходного налога с доходов, получаемых за работу у физических лиц, не являющихся налоговыми агентами.