Иллюстративное фото с сайта shagrt.ru Иллюстративное фото с сайта shagrt.ru На заседании областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области была заслушана информация начальника отдела департамента юстиции Зарины ТОРЕБАЕВОЙ. - Ежегодно в области регистрируется в среднем 6,5 тысячи браков. Средний возраст тех, кто решил создать семью от 25 до 27 лет. Но, к сожалению, растет число расторгнутых браков. Только с начала текущего года зарегистрировано 1044 развода, - сказала Зарина ТОРЕБАЕВА. Представитель юстиции отметила, что причины, толкающие семейные пары к разводу, разные, но главное, что все-таки не хватает определенной работы с теми, кто решился развестись. - Парам дается время на примирение, когда с ними могли бы поработать психологи. Но порой такие решения принимаются на горячую голову, в спешке, на эмоциях. По моему мнению, необходимо учитывать этот фактор. Поэтому желательно создать какую-то комиссию или совет, куда люди могли бы обратиться до бракоразводного процесса, - высказала свое мнение Зарина ТОРЕБАЕВА.  