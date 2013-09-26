фото прес-службы МО РК фото прес-службы МО РК Казахстанский контингент отрабатывает слаживание подразделений в рамках учения Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. В составе многонационального коллектива участников десантно-штурмовой батальон Аэромобильных войск Казахстана в течение нескольких дней продолжает отрабатывать вопросы боевого слаживания. Казахстанские военнослужащие задействованы в двух тактических эпизодах учения. Один из них проводится непосредственно на полигоне Осиповичский. В числе задач казахстанских воинов — десантирование с дальнейшей организацией на земле огневых засад для условного противника. Солдаты-десантники совершили в небе Белоруссии прыжки с парашютами с самолетов военно-транспортной авиации. Также казахстанские военнослужащие работали на полигоне Осиповичский одновременно в нескольких точках. На место часть военнослужащих доставили вертолетом, часть прибыла на бронетранспортерах. Второй тактический эпизод прошел на базе военного аэродрома Бобруйск. По замыслу учения, представители незаконных вооруженных формирований осуществили захват военного аэродрома, и Коллективным силам оперативного реагирования предстоит деблокировать стратегически важный объект. Во взаимодействии с подразделениями вооруженных сил Белоруссии, Армении и России казахстанская десантно-штурмовая рота под командованием старшего лейтенанта Диаса Курсабаева успешно провела блокирование назначенного рубежа, штурм объекта и уничтожение противника. В дни проведения учений на полигоне Осиповичский состоялся концерт для участников учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2013». В концерте приняли участие представители художественной самодеятельности талдыкорганской десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск Казахстана. Казахстанские военнослужащие исполнили песню «Казахстаным гулде!».