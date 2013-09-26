Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Инспектор оперативно-розыскного отдела дорожной полиции Алматы Канат Ирсалиев назвал число машин, с которых за первое полугодие 2013-го были украдены госномера. Об этом сообщает «Радио Азаттык». Со слов собеседника - Каната Ирсалиева – в настоящий момент трудно точно посчитать, какое количество госномеров было найдено, однако количество авто, которые лишь за первые 6 месяцев текущего года остались без номеров, составляет 234 единицы. «Не найденных номеров больше, чем найденных. Водители сами виновны в утере госномеров с автомобилей. Многие ставят свои машины во дворе. Такой ситуации не возникало бы, если бы они ставили свои машины на автостоянке» — пояснил Ирсалиев. Вот лишь несколько причин, по которым чужие госномера становятся целью предприимчивых злоумышленников. «Во-первых, в своем большинстве это делается с целью использования номеров при совершении преступлений. Во-вторых, это связано с автомобилями с кыргызскими номерами, их водители, кто об этом знает, снимают номера с местных автомобилей, если их марки совпадают, и ездят с крадеными номерами. В-третьих, номера крадут для того, чтобы сдать их на металлолом. К примеру, в прошлом году у нас был такой случай в Турксибском районе. Преступник сложил в пакеты краденые номера и готовился сдать их на металлолом. Был пойман на месте».. К слову, уточняет инспектор оперативно-розыскного отдела дорожной полиции, после случившегося, обратно владельцу найденные номера не возвращают. «После утери номера автовладельцу нет необходимости сразу приезжать в отделение городской дорожной полиции. Вначале он должен обратиться в районное отделение внутренних дел по месту жительства и получить справку об утере государственного номера с автомобиля. Затем с этой справкой необходимо прийти в специальный отдельный батальон дорожной полиции и проставить печати. Потому что наши сотрудники снимают номера с автомобилей, если они стоят в неразрешенных для этого местах. После нужно сдать необходимые для оформления документы в ЦОН, затем получают новые номера» — резюмировал Канат Ирсалиев. Согласно данным пресс-службы, три года назад в Алматы было зарегистрировано 92 случая кражи автомобильных госномеров. В 2011 году эта планка выросла до 150, а уже в 2012 году было зафиксировано 437 краж. Будет ли в конце 2013 года поставлен новый рекорд по кражам подобного характера, покажет лишь время... Источник: auto.lafa.kz