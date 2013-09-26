Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Ветераны Афганистана и локальных войн намерены обратиться к депутатам с просьбой, не отменять им льготы при уплате налога на транспорт с объемом двигателя свыше 4 литров. В начале сентября министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат Досаев, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения», предложил отменить льготы по налогу на транспорт с объемом двигателя свыше 4 тыс. куб. см, которыми пользуются ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и приравненные к ним лица. «Мы научены горьким опытом, сейчас отменят льготы на налог с машин свыше 4 тыс. куб. см, завтра – с 2 тыс., послезавтра – с 1 тыс. Нам тогда на велосипеды пересаживаться? Среди нас есть безногие. Как они на велосипеды пересядут?» - сообщил сегодня журналистам председатель координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров. Как сообщают в министерстве, количество автомашин с объемом двигателя свыше 4 тыс. куб. см в Казахстане составляет 37 619 единиц, из которых 8809 оформлены на льготников. В качестве примера город Алматы, - согласно данным минэкономики из 827 владельцев Lexus LX570 – 65 машин оформлены на участников войны. Три из 83-х Bentley принадлежат участникам ВОВ. Один из 16 Rolls Royce оформлен на инвалида. Источник: auto.lafa.kz