На казахстанской дороге выявлена массовая гибель животных Постройка дороги в Атырауской области привела к массовой гибели пресмыкающихся и земноводных. Животные гибнут под колесами автомобилей, пытаясь пересечь новую дорогу, которая ведет к Северо-Каспийской базе реагирования на разливы нефти. Об этом заявил начальник отдела инспекции лесного и охотничьего хозяйства Сактап Алипкаиров, передает телеканал «24kz». Дорога протяжением менее пяти километров построена в болотистой местности, где обитают несколько видов пресмыкающихся и земноводных. Животные часто мигрируют, однако новая дорога становится для них непреодолимым препятствием. Из-за того, что проезжая часть огорожена бордюром высотой около полуметра, змеи и черепахи не могут выбраться из нее и гибнут под колесами автомобилей. По мнению начальника отдела инспекции лесного и охотничьего хозяйства, массовая гибель животных может серьезно пошатнуть экобаланс региона и привести к распространению болезней среди животных. Для выявления нарушений экологических требований при постройке дороги, природоохранная прокуратура Атырауской области инициировала проверочные мероприятия. До приятия решения в прокуратуре предложили организовать специальные оперативные группы, которые не допустят попадания животных на дорогу.