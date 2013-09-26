Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Гонщик Майк Ньюман установил новый рекорд скорости – он сумел разогнаться на Porsche 911 GT2 до 299,3 км/ч. Какой же это рекорд, спросят многие? Однако есть один очень важный нюанс - Майк Ньюман… слепой. Майк Ньюман с рождения слепой, однако это не помешало ему сначала сделать карьеру в коммерческом банке, а затем заняться и автоспортом. И у него это получилось. Теперь 52-летний Ньюман является рекордсменом среди слепых автогонщиков (а оказывается есть и такие). По словам пилота, он управлял автомобилем при помощи подсказок навигатора, который сообщал ему о его местонахождении и максимальной скорости. И теперь Ньюман надеется, что его успех заставит и других людей с ограниченными возможностями заняться спортом. В том числе и автомобильным. Источник: auto.lafa.kz