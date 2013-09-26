Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Вряд ли Генри Форд предполагал, во что можно превратить «жестянку Лиззи»… Свое детище новозеландский кастомайзер Гордон Тронсон, проживающий ныне в Калифорнии, назвал «Double Trouble», что в смысловом переводе соответствует выражению «тридцать три несчастья». Собственно, от оригинального Ford T осталось только имя и стиль оформления кузова – все «железо» было изготовлено с нуля. Пара 4.6-литровых фордовских V8, оснащенных в общей сложности четырьмя турбонагнетателями, выдают на-гора невероятные 1200 л.с. Источник: auto.lafa.kz