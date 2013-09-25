Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Иллюстративное фото с сайта www.kz.all.biz Утром 24 сентября  в ходе плановой проверки газопровода, идущего с острова Д на УКПНиГ "Болашак", была обнаружена незначительная утечка газа. Утечка обнаружена в 2,5 км от завода в районе санитарно-защитной зоны, сообщил менеджер по внешним связям НКОК Ханс ВЕНК. Тем временем пресс-служба компании дополнила информацию тем, что согласно обычным процедурам на данном наземном участке газопровода проведены работы по его изоляции и сбросу давления. О ЧП были проинформированы  местные ЧС. - В соответствии с процедурами по технике безопасности в данный момент проводится следствие. Выброса токсичного сероводорода в атмосферный воздух не обнаружено, из людей никто не пострадал. Все производственные объекты находятся в режиме ожидания, скважины временно закрыты, - уточнил Ханс ВЕНК. Напомним, что это уже второй подобный случай на заводе. Областной департамент экологии начал проверку по данному факту. До официальной добычи нефти на Кашагане, откуда нефть и газ будет  поступать на завод «Болашак», здесь произошло очередное ЧП. 25 августа также произошла утечка из клапана на участке сепарации нефти и газа. Тогда персонал был эвакуирован до устранения неполадок.  