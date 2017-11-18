Фонтан, который «танцует» и переливается всеми цветами радуги под музыку, появился напротив облакимата в прошлом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

18- метровые струи бьют из  трех чаш. В репертуаре фонтана 10 мелодий - от классики до эстрады.

Во сколько это обошлось для бюджета, в акимате почти год не озвучивали, ссылались, что помог спонсор.

Недавно журналисты поинтересовались у акима Испанова, сколько же стоит фонтан и не только. В последнее время  в Актобе все чаще на благоустройство используют спонсорские средства.  У въезда в город появился 25-метровый металлический тюльпан, на центральном проспекте часы,  на внебюджетные деньги  ставят остановки, красят фасады домов. Во сколько все это обходится, и  кто финансирует благоустройство? По прозрачности бюджета Актюбинская область далеко не в лидерах. Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга недавно провел исследование открытости бюджета по всей стране, и Актюбинская область получила всего около 35 баллов из 100, ноль баллов - за открытость внебюджетного фонда.

- Вот человек сделал 25 остановок, - ответил аким Актобе. - Своими деньгами, попросил место. Мы не можем сказать ему: «Давай, пропусти через конкурс».  Это его деньги, он контролирует их сам.  Мы деньги не проводим. Они сами все изготавливают и просят у нас место. Остановки поставил Гринберг  (актюбинский предприниматель - прим. ред.)  Даренному коню в зубы не смотрят.  «Актобе саулет» построил фонтан, потратил примерно 100 млн тенге. Тюльпан тоже поставили. Но из-за критических замечаний граждан они не хотят себя выставлять.  (В соцсетях  тюльпан сравнивали с чупа-чупсом и даже с некоторыми частями тела человека – прим. ред.) . Люди смеются. Не нравится. Поэтому люди скрывают. Нам тоже неудобно, - сказал аким,  и стоимость конструкции оставил в секрете.  