Фонтан, который «танцует» и переливается всеми цветами радуги под музыку, появился напротив облакимата в прошлом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
18- метровые струи бьют из трех чаш. В репертуаре фонтана 10 мелодий - от классики до эстрады.
Во сколько это обошлось для бюджета, в акимате почти год не озвучивали, ссылались, что помог спонсор.
Недавно журналисты поинтересовались у акима Испанова, сколько же стоит фонтан и не только. В последнее время в Актобе все чаще на благоустройство используют спонсорские средства. У въезда в город появился 25-метровый металлический тюльпан, на центральном проспекте часы, на внебюджетные деньги ставят остановки, красят фасады домов. Во сколько все это обходится, и кто финансирует благоустройство? По прозрачности бюджета Актюбинская область далеко не в лидерах. Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга недавно провел исследование открытости бюджета по всей стране, и Актюбинская область получила всего около 35 баллов из 100, ноль баллов - за открытость внебюджетного фонда.
- Вот человек сделал 25 остановок, - ответил аким Актобе. - Своими деньгами, попросил место. Мы не можем сказать ему: «Давай, пропусти через конкурс». Это его деньги, он контролирует их сам. Мы деньги не проводим. Они сами все изготавливают и просят у нас место. Остановки поставил Гринберг (актюбинский предприниматель - прим. ред.) Даренному коню в зубы не смотрят. «Актобе саулет» построил фонтан, потратил примерно 100 млн тенге. Тюльпан тоже поставили. Но из-за критических замечаний граждан они не хотят себя выставлять. (В соцсетях тюльпан сравнивали с чупа-чупсом и даже с некоторыми частями тела человека – прим. ред.) . Люди смеются. Не нравится. Поэтому люди скрывают. Нам тоже неудобно, - сказал аким, и стоимость конструкции оставил в секрете.