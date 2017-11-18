Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор ОКБ Ерлан ТОКСАНОВ, женщина поступила в больницу около 11.00. - Женщина находится в реанимации. У нее 85% ожогов тела. Сердцебиение у ребенка в норме. Состояние плстрадавшей оценивается как тяжелое, - пояснил директор облбольницы. Стоит отметить, что женщина находится на седьмом месяце беременности. Ожоги она получила в результате взрыва природного газа в собственном доме.