Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасатели обходят дома совместно с сотрудниками МПС. - Рейды по предупреждению об опасности угарного газа проводятся на постоянной основе из-за участившихся случаев отравления. В Аксае уже оповещены жильцы 175 домов частного сектора, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. При проведении рейда сотрудники ЧС напомнили домовладельцам о том, насколько опасен угарный газ, привели статистику, а также вручили памятки о мерах безопасности для предотвращения отравления. Основными причинами отравления угарным газом в быту являются: неправильная эксплуатация отопительных печей, неисправности дымоходов, длительное пребывание в закрытом помещении, где находится автомобиль с работающим двигателем.