Всего при взрыве пострадали шесть человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, взрыв произошел 18 ноября в 9.58 в частном доме поселка Зачаганск. - В результате хлопка произошло обрушение фронтона мансарды. С места взрыва была госпитализирована беременная женщина 1980 года рождения, а также 41-летний мужчина с 3-5% ожогами тела и 62- летняя женщина с отравлением природным газом, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Между тем в управлении здравоохранения сообщили, что госпитализированы с места взрыва были 6 человек, трое из которых дети. - Мужчина и женщина были отвезены в городскую многопрофильную больницу, но позже были отпущены домой. Также в детскую областную больницу были доставлены трое детей с подозрением на отравление газом, но после осмотра они тоже были отпущены домой, - пояснили в облздраве. - Сейчас решается вопрос о переводе беременной женщины в Астану. Напомним, 18 ноября в ОКБ поступила беременная женщина с 85% ожогов тела. Пострадавшая находится в реанимации.